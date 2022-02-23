Son dakika: Meksika'da göçmenler polise taş ve sopayla saldırdı - Son Dakika
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Son dakika: Meksika'da göçmenler polise taş ve sopayla saldırdı

23.02.2022 09:44
Son dakika: Meksika'da göçmenler polise taş ve sopayla saldırdı

Son dakika haberler: Haiti, Küba ve Afrika ülkelerinden Meksika'ya gelen onlarca göçmen, ülkenin güneyindeki Tapachula kentinde polise ve göçmen bürosu görevlilerine taş ve sopalar fırlattı.

Haiti, Küba ve Afrika ülkelerinden Meksika'ya gelen onlarca göçmen, ülkenin güneyindeki Tapachula kentinde polise ve göçmen bürosu görevlilerine taş ve sopalar fırlattı.

Olay, göçmenlerin sığınma, iltica veya insani vize taleplerinin değerlendirilme sürecinin çok zaman aldığına dair şikayetlerin ardından patlak verdi.

Ulusal Göçmenlik Enstitüsü, yaptığı açıklamada, polise saldıran göçmenlerin, bir göçmenlik bürosuna girişleri engelleyerek halihazırda randevuları bulunanlardan önce kendi işlemlerinin yapılmasında ısrarcı oldukları kaydedildi.

Polisin göçmenleri bölgeden ayrılmaya zorlaması üzerine yaklaşık 100 göçmen lastikleri ve çöpleri yaktı, birkaç saat boyunca bölgedeki bir yolu trafiğe kapattı.

Göçmenler polise ve göçmen bürosu görevlilerine taş ve sopalar fırlattı, çatışmada herhangi bir yaralanma olup olmadığı konusunda resmi açıklama yapılmadı.

Meksika, son yıllarda çok sayıda sığınma talebi alıyor.

Çoğunlukla Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmenin bir kısmı Meksika'da kalmayı uygun bir seçenek olarak görürken, bazıları ise Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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Göçmen, Sonora, Haiti, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Meksika'da göçmenler polise taş ve sopayla saldırdı - Son Dakika


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