Meksika'da kartel saldırısı: 6 ölü - Son Dakika
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Meksika'da kartel saldırısı: 6 ölü

14.10.2022 21:26

- Meksika'da kartel saldırısı: 6 ölü Meksika'nın Sonora eyaletinde silahlı kartel üyelerinin sivillere ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

- Meksika'da kartel saldırısı: 6 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Sonora eyaletinde silahlı kartel üyelerinin sivillere ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Sonora eyaletindeki San Luis Rio Colorado ve Rosario Tesopaco şehirlerinde eş zamanlı olarak meydana gelen olaylarda, kartel üyelerinin otomatik silahlarla evlere, araçlara ve vatandaşlara rastgele ateş açtıkları ihbar edildi. İhbar üzerine eyalet polisi ve Meksika ordusuna ait güvenlik güçleri harekete geçti. San Luis Rio Colorado şehrinde güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında çıkan çatışmada 4 suçlunun öldürüldüğü ve çok sayıda silaha el konulduğu bildirilirken, Rosario Tesopaco şehrinde ise saldırganların açtığı ateş sonucu 2 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3 aracın ateşe verildiği öğrenildi.

Çevrede bulunan bazı vatandaşların olaylar sırasında kaydettiği videolarda silah sesleri duyulurken, bazı sivillerin kendilerini kurşunlardan korumak için panikle kaçtığı görüldü. Sonora Eyaleti Güvenlik Bakanlığı yaşanan olaylar sonrası saldırılardan sorumlu kişilerin yakalanması için operasyonların sürdüğünü bildirirken, Meksika Savunma Bakanlığı tutuklanan bazı saldırganların bulunduğunu açıkladı.

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Kaynak: İHA

Colorado, Sonora, Rio, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da kartel saldırısı: 6 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da kartel saldırısı: 6 ölü - Son Dakika
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