Son dakika... Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti - Son Dakika

Son dakika... Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti

26.03.2021 05:45
Son dakika... Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti, System.String[]

Son dakika haber: Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'dan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilen ülke Meksika'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini aştı.

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'dan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilen ülke Meksika'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 584 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 200 bin 211'e, 5 bin 787 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 2 milyon 214 bin 542'ye yükseldi.

Meksika böylece ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 200 bini aşan 3. ülke oldu.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 752 bin 125'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Brezilya, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti - Son Dakika


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