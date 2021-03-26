Son dakika... Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti - Son Dakika

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'dan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilen ülke Meksika'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 584 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 200 bin 211'e, 5 bin 787 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 2 milyon 214 bin 542'ye yükseldi.

Meksika böylece ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 200 bini aşan 3. ülke oldu.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 752 bin 125'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.