Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı

29.03.2022 04:52

Son dakika gündem haberi: - Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı Meksika'nın Temixco kentinde çift motorlu bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü.

- Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Temixco kentinde çift motorlu bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meksika'nın Morelos eyaletindeki yer alan Temixco kentinde yerel saatle 13.00 sularında çift motorlu Beechraft King Air 90 tipi bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü. Düşen uçağın enkazı, tek katlı bir yapı olan süpermarketin duvarını yıkarak içeri kadar girdi. Morelos Sivil Savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi. Yetkililer, 1'i uçakta yolculuk eden diğer 4'ü ise süpermarketin müşterisi olan toplam 5 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin, uçağın pilotu 47 yaşındaki Mauricio, 34 yaşındaki yardımcı pilot Paulina ve 46 yaşındaki yolcu Alejandra olduğu aktarıldı. Uçağın düşmeden yaklaşık 1 saat önce Meksika'nın Guerrero eyaletinin Acapulco kentindeki havaalanından kalktığı ifade edildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, Morelos Başsavcılığı ise olayla ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı

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Sonora, Uçak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Meksika'da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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