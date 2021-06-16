Meksika'nın Reynosa kentinde seyir halindeki bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletine bağlı Reynosa kentinde seyir halindeki bir otobüs yerel saatle 04.00 sularında devrildi. Reynosa Sivil Koruma Koordinatörü Pedro Beltran yaptığı açıklamada, sürücü dahil olmak üzere 9 kişinin olay yerinde, 3 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazada 13 kişinin de yaralandığını belirten Beltran, 10'un sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı.

Eyaletin ikinci büyük şehri Matamoros'tan hareket eden otobüsün varış noktasının Nuevo Leon eyaletindeki Monterrey olduğu ifade edildi. - MEXİCO CİTY