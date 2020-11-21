Son dakika... Meksika'da sel nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika

Son dakika... Meksika'da sel nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
21.11.2020 09:11
Son dakika haber... Meksika'nın güneyindeki Tabasco ve Chiapas eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.
Meksika'nın güneyindeki Tabasco ve Chiapas eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.
Yerel basında çıkan habere göre, eyaletlerde aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda onlarca ev su altında kalırken, binlerce kişi ise yetkililerin yardımıyla güvenli yerlere nakledildi.
Tabasco eyaletinde seller nedeniyle 380 okul ile kamu binası zarar gördü.
Ülkede geçen hafta selin vurduğu Tabasco'da 17, Chiapas'da ise 22 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu Casus yazılımı ile banka hesaplarını ele geçiren çete çaldıkları paralarla dansöz oynatmış ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. koronavirüse yakalandı Öksürük krizine giren Putin'in sağlık durumu hakkında bomba iddia: Kanser nedeniyle ameliyat oldu Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor