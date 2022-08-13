Son dakika haberi: Meksika'da silahlı gruplar çok sayıda aracı ateşe verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Meksika'da silahlı gruplar çok sayıda aracı ateşe verdi

13.08.2022 23:18

Son dakika gündem haberi: - Meksika'da silahlı gruplar çok sayıda aracı ateşe verdi Meksika'da silahlı gruplar tarafından birkaç şehirde eş zamanlı yapılan şiddet eylemlerinde çok sayıda araç ateşe verildi.

- Meksika'da silahlı gruplar çok sayıda aracı ateşe verdi

MEXİCO CİTY - Meksika'da silahlı gruplar tarafından birkaç şehirde eş zamanlı yapılan şiddet eylemlerinde çok sayıda araç ateşe verildi.

Meksika'nın Baja California eyaletindeki Tijuana, Mexicali ve Ensenada şehirlerinde silahlı suç grupları tarafından aynı anda gerçekleştirilen şiddet olaylarında, çoğunluğu toplu taşıma aracı olmak üzere 10'dan fazla aracın ateşe verildiği ve bazı yollarda trafiğin engellendiği bildirildi. Yanan otobüste seyahat eden bir görgü tanığı, silahlı kişilerin otobüsü durdurup içindekileri zorla indirdiğini, kimseye zarar vermeyeceklerini söyledikten sonra da araca benzin dökerek ateşe verdiklerini ifade etti. Yetkililer olaylarda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklarken, eyaletin Tijuana, Mexicali ve Ensenada şehirlerinde 10'dan fazla aracın yakıldığını belirtti.

Baja California Eyaleti Valisi Marina del Pilar, yaşanan şiddet olayları sebebiyle soruşturma başlatıldığını ve vatandaşların huzuru için güvenlik güçlerinin olaylara müdahale ettiğini ifade ederken sorumlulardan bazılarının ise tutuklandığını bildirdi. Meksika'da Jalisco ve Guanajuato eyaletlerinde kartel tarafından 8 Ağustos'ta yapılan saldırılar 1 polisin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına neden olurken, Chihuahua eyaletinin Ciudad Jurez şehrinde 11 Ağustos Perşembe günü yaşanan silahlı eylemlerde ise 11 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: İHA

California, Tragger, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Meksika'da silahlı gruplar çok sayıda aracı ateşe verdi - Son Dakika

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