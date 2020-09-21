Meksika'da son 24 saatte 235 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 542 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 542 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 697 bin 663 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 235 kişi artarak 73 bin 493'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 09:41 - Kaynak: DHA
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