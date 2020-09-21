Meksika'da son 24 saatte 235 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 542 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 542 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 697 bin 663 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 235 kişi artarak 73 bin 493'e ulaştı.