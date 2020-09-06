Meksika'da son 24 saatte 475 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 319 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 319 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 629 bin 409 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 475 kişi artarak 67 bin 326'ya ulaştı.