Son dakika... Meksika'da son 24 saatte 513 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 513 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 937 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 937 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 616 bin 894 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 513 kişi artarak 66 bin 329'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:24 - Kaynak: DHA
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