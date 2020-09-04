Son dakika... Meksika'da son 24 saatte 513 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 513 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 937 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 937 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 616 bin 894 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 513 kişi artarak 66 bin 329'a ulaştı.