Son dakika! Meksika'da son 24 saatte 575 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 575 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 921 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 921 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 610 bin 957 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 575 kişi artarak 65 bin 816'ya ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 09:16 - Kaynak: DHA
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