Son dakika! Meksika'da son 24 saatte 575 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 575 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 921 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 921 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 610 bin 957 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 575 kişi artarak 65 bin 816'ya ulaştı.