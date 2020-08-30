Son dakika... Meksika'da son 24 saatte 673 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 673 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 974 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 974 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 591 bin 712 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 673 kişi artarak 63 bin 819'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 09:26 - Kaynak: DHA
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