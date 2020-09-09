Son Dakika: Meksika'da son 24 saatte 703 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 703 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 351 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 351 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 642 bin 860 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 703 kişi artarak 68 bin 484'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:28 - Kaynak: DHA
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