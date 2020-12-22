Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

22.12.2020 07:34
Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberler: BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 527, Meksika'da 396, Arjantin'de 184, Kolombiya'da 205, Peru'da 70, Şili'de 43 ve Guatemala'da 32 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 527 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 187 bin 291'e, 25 bin 19 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 263 bin 619'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 388 bin 43 vaka ve 45 bin 136 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 286 bin 980'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 396 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 370 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 118 bin 598'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 325 bin 915'e ve iyileşenlerin sayısı 987 bin 328'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 184 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı 41 bin 997'e, 5 bin 853 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 547 bin 138'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 374 bin 401 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 205 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 40 bin 680'e çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 845 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 518 bin 67'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 382 bin 340'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 70 kişi yaşamını yitirdi ve 958 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 998 bin 475'e, can kaybı 37 bin 173'e, iyileşenlerin sayısı 934 bin 329'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 197'ye çıktı.

Vaka sayısı 1943 artışla 587 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı 557 bin 913'e ulaştı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 32 artarak 4 bin 688'e, vaka sayısı da 102 artışla 132 bin 867'ye ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 121 bin 337 kişi iyileşti.

Koronavirüs, Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika Dünya


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