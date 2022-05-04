Meksika'daki orman yangınında 2 itfaiyeci öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'daki orman yangınında 2 itfaiyeci öldü

04.05.2022 20:31

Meksika'da çıkan orman yangınıyla mücadele sırasında 2 itfaiyeci hayatını kaybetti, 1 itfaiyeci de yaralandı.

Meksika'da çıkan orman yangınıyla mücadele sırasında 2 itfaiyeci hayatını kaybetti, 1 itfaiyeci de yaralandı.

Meksika'nın Zacazonapan şehri yakınlarındaki ormanlık alanda geçtiğimiz pazar günü başlayan orman yangını ile mücadele devam ederken, yangında 2 itfaiyecinin hayatını kaybettiği, 1 itfaiyecinin ise yaralandığı bildirildi.

Meksika Eyaleti Ormanları Koruma Kurumu (Probosque) tarafından yapılan açıklamada, yangınla mücadele etmek üzere olay yerine 50 personelin gönderildiği aktarılarak, şiddetli rüzgar nedeniyle itfaiyecilerin yangına müdahalede etmekte zorlandığı belirtildi. Probosque, ormanlık alanda devam eden yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Yetkililer, 2 itfaiyecinin rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin arasında kalması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Meksika Eyaleti yetkilileri, bu yılın başından bu yana eyalet genelinde 821 orman yangını çıktığı ve yangınlarda 5 bin 877 hektarlık alanın küle döndüğünü ifade etti.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'daki orman yangınında 2 itfaiyeci öldü
Meksika'daki orman yangınında 2 itfaiyeci öldü
Meksika'daki orman yangınında 2 itfaiyeci öldü
Meksika'daki orman yangınında 2 itfaiyeci öldü

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Tokat'ta evde çıkan yangında engelli kişi öldü Son dakika haberi: Tokat'ta evde çıkan yangında engelli kişi öldü Otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'daki orman yangınında 2 itfaiyeci öldü - Son Dakika


Son Dakika
21:00 Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin!
20:58 Kurt saldırısını koyunların meleme sesi kesilince fark etti ama çok geç kaldı
20:22 Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi
20:06 AK Parti'de seçimi ilk turda kazanma hazırlığı: Anketler, "ikinci tura kalırsa yenilgi kesin" diyor
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
19:25 Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi
19:04 Anne karnındaki bebeğin ultrason görüntüsü, ilk kez görenleri ürküttü! Kalbi olan bakmasın
18:41 Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali
18:36 Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukatı yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 21:06:49. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'daki orman yangınında 2 itfaiyeci öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement