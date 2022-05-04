Meksika'daki orman yangınında 2 itfaiyeci öldü - Son Dakika

Meksika'da çıkan orman yangınıyla mücadele sırasında 2 itfaiyeci hayatını kaybetti, 1 itfaiyeci de yaralandı.

Meksika'nın Zacazonapan şehri yakınlarındaki ormanlık alanda geçtiğimiz pazar günü başlayan orman yangını ile mücadele devam ederken, yangında 2 itfaiyecinin hayatını kaybettiği, 1 itfaiyecinin ise yaralandığı bildirildi.

Meksika Eyaleti Ormanları Koruma Kurumu (Probosque) tarafından yapılan açıklamada, yangınla mücadele etmek üzere olay yerine 50 personelin gönderildiği aktarılarak, şiddetli rüzgar nedeniyle itfaiyecilerin yangına müdahalede etmekte zorlandığı belirtildi. Probosque, ormanlık alanda devam eden yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Yetkililer, 2 itfaiyecinin rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin arasında kalması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Meksika Eyaleti yetkilileri, bu yılın başından bu yana eyalet genelinde 821 orman yangını çıktığı ve yangınlarda 5 bin 877 hektarlık alanın küle döndüğünü ifade etti.

(Saim Sevinç/İHA)