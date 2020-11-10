Son dakika! Meksika'daki sel felaketinde 9 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika! Meksika'daki sel felaketinde 9 kişi öldü

10.11.2020 09:43
Son dakika! Meksika'daki sel felaketinde 9 kişi öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi: MEXICO Meksika'nın güneyindeki Tabasco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişinin öldüğü bildirildi.

MEXICO Meksika'nın güneyindeki Tabasco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen hafta başından beri etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde çok sayıda ev, yol, köprüyle tarım alanı ve mahsulün zarar gördüğü duyuruldu.

Afetin vurduğu Tabasco'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 9 bin kişinin de tahliye edildiği belirtildi.

Eyalette binlerce ev sular altında kalırken, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise sel riskini azaltmak için bölgedeki nehir yataklarını temizleyeceklerini kaydetti.

Obrador, afet bölgesinde mağdur olan kişilere yönelik acil yardım faaliyetlerine başlandığını sözlerine ekledi.

Meksika'nın güneydoğusundaki Chiapas eyaletinde etkili olan Eta kasırgasında da hafta sonu 20 kişi yaşamını yitirmişti.

Meksika, Tarım, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Meksika'daki sel felaketinde 9 kişi öldü - Son Dakika


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