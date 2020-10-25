Son dakika haberleri... Meksika'nın Pembe Gölü'nü Türk çift görüntüledi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Meksika'nın Pembe Gölü'nü Türk çift görüntüledi

25.10.2020 11:30

Son dakika haber... Meksika'nın Pembe Gölü'nü Türk çift görüntüledi Güzelliği ile dikkat çeken Los Colorados Gölü, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyorKOCAELİ – Meksika'nın Rio Lagartos şehrinde bulunan Los Colorados Gölü Türk gezgin çift tarafından görüntülendi.

Meksika'nın Pembe Gölü'nü Türk çift görüntüledi

Güzelliği ile dikkat çeken Los Colorados Gölü, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor

KOCAELİ – Meksika'nın Rio Lagartos şehrinde bulunan Los Colorados Gölü Türk gezgin çift tarafından görüntülendi. Pembeliği ile dikkat çeken göl, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'den 13 saat uzaklıkta bulunan Meksika'nın Rio Lagartos şehri her yıl binlerce turistin dikkatini çekmeyi başarıyor. Özellikle kentte bulunan Los Colorados Gölü, rengi ile tüm ilgiyi üzerine çekiyor.

Türk gezgin çift, Tansel Açıkalınlı ile eşi Damla Açıkalınlı Pembe Gölü yakından görüntüledi. Eşsiz anlara şahitlik eden çift, Pembe Gölü havadan görüntülemeyi ihmal etmedi.

Orta Amerika gezilerinde dünyanın nadir bölgelerinden Pembe Gölü ziyaret ettiklerini ifade eden Tansel Açıkalınlı, "Doğada bulunan bir alg türü sayesinde rengi Pembe. Türkiye'den buraya direk uçuş yok. Gerçekten çok büyüleyici bir yer. Gidip gördüğümüz eşsiz yerlerden birisi" dedi.

Sadece rehberler eşliğinde gezilen gölü kendisini çok etkilediğini ifade eden Damla Açıkalınlı ise "Çok merak ettiğim bir yerdi" diye konuştu.

Gölde çekilen fotoğraflarda ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor. Türk gezgin çift Los Colorados lagününde bulunan diğer alanlarda da vahşi yaşamı yakından görüntüledi. Tansel ve Damla Açıkalınlı çifti, timsahları besledikleri o onları anbean kaydetti.

Son dakika haberleri... Meksika'nın Pembe Gölü'nü Türk çift görüntüledi
Son dakika haberleri... Meksika'nın Pembe Gölü'nü Türk çift görüntüledi
Son dakika haberleri... Meksika'nın Pembe Gölü'nü Türk çift görüntüledi
Son dakika haberleri... Meksika'nın Pembe Gölü'nü Türk çift görüntüledi
Son dakika haberleri... Meksika'nın Pembe Gölü'nü Türk çift görüntüledi

Türkiye, Meksika, Türk, Rio, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri... Meksika'nın Pembe Gölü'nü Türk çift görüntüledi - Son Dakika

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