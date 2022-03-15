Son dakika... MELBOURNE - Yeni Zelanda'da 2019'daki terör saldırısında ağır yaralanan Ataçocuğu, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da 15 Mart 2019'da camilere düzenlenen terör saldırısında 9 kurşunla ağır yaralanan ve 20'den fazla ameliyat geçiren Temel Ataçocuğu, "Geçen 3 yıllık süre yaşadığım fiziksel ve zihinsel zorluklar nedeniyle uzun bir dönem oldu." dedi.

Yaklaşık 13 yıldır Yeni Zelanda'da yaşayan 47 yaşındaki 2 çocuk babası Ataçocuğu, Christchurch kentindeki Linwood ve Nur camilerine düzenlenen; 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin yaralandığı silahlı terör saldırısından yaralı kurtulanlar arasında yer alıyor.

Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın silahından çıkan 9 kurşunun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle ağır yaralı hastaneye kaldırılan ve çok sayıda ameliyat geçiren Ataçocuğu, saldırının ardından geçen 3 yıl içinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Saldırının ardından kaldırıldığı hastanedeki yaklaşık 2 aylık tedavi sürecinin ardından taburcu edildiğini belirten Ataçocuğu, "15 Mart 2019'dan bugüne geçen 3 yıllık süre, yaşadığım fiziksel ve zihinsel zorluklar nedeniyle uzun bir dönem oldu. Allah'a şükür bugün daha iyi durumdayım. Yaralarım ameliyatlar sonucunda biraz daha düzeldi, hayata devam ediyorum, bir şekilde de devam etmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Ataçocuğu, terör saldırısından yaklaşık 2 ay sonra camiye gittiğinde olayın çok yeni olması nedeniyle bir hayli etkilendiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Geçen süre içerisinde Allah'ın yardımıyla da tabii ki bu etkilenmeler yavaş yavaş azaldı. Olay anını yaşamalar devam ediyor, tabii ki cami içerisinde insan ister istemez tedirgin oluyor. Camide her zaman oturduğum yerde oturmuyorum sürekli yerimi değiştiriyorum. Manevi olarak camide daha huzurlu oluyorum, bana biraz daha faydalı olduğuna inanıyorum. Camiye gittiğim zaman olay anını hatırlama anlarım olduğunda namaza başlayınca geçiyor."

"Yaşadıklarımız öyle kolay kabul edilecek şeyler değildi"

Saldırıda gördüklerinden fiziksel ve zihinsel olarak çok etkilendiğini vurgulayan Ataçocuğu, "Yaşadıklarımız öyle kolay kabul edilecek şeyler değildi. Orada birçok insanın vefat etmesi, yaralanması, bunlara şahit olmak kolay şeyler değildi, insan etkileniyor. Ömrümün sonuna kadar da bunun yansımaları olacak hayatımın içerisinde. Şu anda çalışmıyorum, çalışamıyorum çünkü vücudumun yüzde 52'si sakat. Sol kolum özellikle dizlerimde de kurşunlar olduğu için normal hayattaki aktivitelerimi engelliyor." diye konuştu.

"Toplam 20'den fazla ameliyat geçirdim"

Ataçocuğu, ayaklarından 5, kolundan 3 ve ağzından 1 kurşun olmak üzere toplam 9 kurşun yarasıyla kaldırıldığı hastanede 10'dan fazla büyük ve bir o kadarda küçük ameliyat geçirdiğini aktararak "Toplam 20'den fazla ameliyat geçirdim. Yaklaşık iki ay sonra tekrar bir ameliyatım var. O ameliyatın iyileşme süresinden üç ay sonra da dizimden ameliyat geçireceğim yani iki tane daha ameliyatım var." dedi.

Yeni Zelanda yasalarına göre, teröriste en ağır cezanın verilmesinden memnun olduğunu vurgulayan Ataçocuğu, "Mahkeme hakiminin verdiği karar, beni mutlu etti çünkü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, çıkması da mümkün değil haliyle ölünceye kadar hapishanede kalacak ve cezasını çekecek." ifadesini kullandı.

Olay

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında Avustralyalı terörist Brenton Tarrant tarafından terör saldırısı düzenlenmişti.

Olayda, Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan ile 51 kişi hayatını kaybetmiş, Temel Ataçocuğu ve Mustafa Boztaş'ında aralarında bulunduğu 49 kişi yaralanmıştı.