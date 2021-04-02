Melek İpek'in avukatı Onaran: "26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz" - Son Dakika

Melek İpek'in avukatı Onaran: "26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz"

02.04.2021 21:18

Melek İpek'in avukatı Onaran: "26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz" Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran: "Gelinen nokta itibari ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilerek, mütalaanın hazırlanması için bir süreç başladı" "26 Nisan'da Melek İpek için güzel, hepimizin...

Melek İpek'in avukatı Onaran: "26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz"

Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran:

"Gelinen nokta itibari ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilerek, mütalaanın hazırlanması için bir süreç başladı"

"26 Nisan'da Melek İpek için güzel, hepimizin vicdanlarını rahatlatacak bir karar çıkacağına inanıyorum

ANTALYA - Antalya'da kendisini kelepçeleyip şiddet uyguladığı gerekçesiyle 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürmekten tutuklanan ve bugünkü duruşmadan tutukluluğun devamı yönünde karar çıkan 2 çocuk annesi Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, "26 Nisan'da Melek İpek için güzel, hepimizin vicdanlarını rahatlatacak bir karar çıkacağına inanıyorum" dedi.

Onaran, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmanın ardından mahkeme heyetinin Melek İpek'in tutukluluğunun devamı kararını değerlendirdi. Adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Ahmet Onaran, "Melek İpek'in 2. duruşması bitti. Bir sonraki celse 26 Nisan saat 15.00'e ertelendi. Hızlı seri olan bir yargılama var. Bugün itibari ile tanıklar dinlendi. Farklı kurum ve kuruluşlardan beklenen raporlar dosyaya intikal etti. Gelinen nokta itibari ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilerek, mütalaanın hazırlanması için bir süreç başladı. Getirilecek bir belge ve dinlenecek başka bir tanık kalmadı. Adli Tıp Uzmanını, detaylı bir şekilde başkan ve heyet dinledi. Müvekkilimin neticede sistematik şiddete maruz kaldığı anlaşıldı. Olay gecesi ve öncesinde anal şiddet öyküsü de ortaya çıktı" diye konuştu.

"Güzel bir karar çıkacak"

Onaran açıklamasına şöyle devam etti: "Biz inanıyoruz, Melek İpek bu süreçte 'kasten adam öldürmekle' ne kadar yargılanıyor olsa da bunu meşru müdafaa sınırlarında,en kötü ihtimalle Türk Ceza kanununun 27\2 kapsamında bu heyecan ve korku ile yaşadı. Çocuklar da dinlendi bugün. Çocuklar, hepimizin içini burkan olaylar anlattı. Melek, mağdur edilen tek kadın değil. O da celse arası özel bir oturumda dinlendi. Onunda söyledikleri maktul profilinin değerlendirilmesi, Melek'in yaşadığı acıların anlaşılması açısından çok önemliydi. Mahkeme heyetine, dosyaya çok iyi hakim oldukları için teşekkür ederim. 26 Nisan'da Melek İpek için güzel, hepimizin vicdanlarını rahatlatacak bir karar çıkacağına inanıyorum."

Melek İpek'in avukatı Onaran: 26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz
Melek İpek'in avukatı Onaran: 26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz
Melek İpek'in avukatı Onaran: 26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz
Melek İpek'in avukatı Onaran: 26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz
Melek İpek'in avukatı Onaran: 26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz
Melek İpek'in avukatı Onaran: 26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz

Melek İpek, Ramazan, Antalya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melek İpek'in avukatı Onaran: '26 Nisan'da güzel bir karar bekliyoruz' - Son Dakika


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