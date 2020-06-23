Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Malatya'nın Melekbaba Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi inşaatı sona gelmek üzere.



Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezlerinden olacağı belirtilen Melekbaba Gençlik Merkezi çevre düzenleme işinin ardından hizmete açılacak. Modern mimarisi ve gençlerin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilen, içerisinde atölyeler, sinema, konferans, spor salonları, kütüphane inovasyon odaları gibi çok donanımlı olan tesis 58 dönümlük arazi içerisinde bulunuyor.



Melekbaba Gençlik Merkezi hizmete açıldıktan sonra, Battalgazi, Hanımınçiftliği, Melekbaba, Taştepe, Kaynarca Mahalleleri ile civar bölgedeki tüm gençlerin olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırarak gençlerin sosyal, eğitim, kültürel ve sportif yapısına çok büyük kazanımlar sağlayacak ve gençlere birçok faaliyetler gerçekleştirilecek. - MALATYA