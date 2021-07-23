Son dakika: Melikgazi Belediyesi'nden yepyeni yatırım fırsatları - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir'de 22 daire, Battalgazi'de 7 işyeri ve Tacettin Veli Mahallesinde 4 büro satışı için ihale yapacak. İhale Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 3 Ağustos Salı günü saat 16: 00'da yapılacak.

Yapılacak ihale ile ilgili bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Daire, işyeri ve büro alanlarından oluşan taşınmazların satışı için, ihale düzenliyoruz. Satışa sunulacak olan daire, büro ve işyeri hakkında Melikgazi Belediyesi'nin Ruhsat Müdürlüğünden bilgi alınabilirsiniz. Bilgi için 252 1 333 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Melikgazi'miz her geçen yıl gelişiyor ve dönüşüyor. Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm kapsamında yapmış olduğumuz 22 daire, 7 işyeri ve 4 büromuzu satışa sunuyoruz. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Kazım Karabekir, Battalgazi mahallesine sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacaktır. Bu yatırımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızı ihalemize bekleriz" dedi. - KAYSERİ