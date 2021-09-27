Danışmetgazi Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi'nin yapımını gerçekleştireceği ilkokulun temeli temel atma törenine gerçekleştirilecek. Temel atma töreni 28 Eylül Salı günü saat 13.30'da yapılacak. Her hafta yeni bir okulun temelini atan Melikgazi Belediyesi ilçeye 14 okul kazandırdı.

Melikgazi ilçesinin ihtiyaçlarını bir bir gidermeye devam ettiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu kapsamda camiler, Kur'an kursları, aile sağlık merkezleri, sosyal tesisler, parklar onlarca projeyi hayata geçiriyoruz. Ama bunların içerisinde en önemlisi gençlerimize ufkunu açacak, geleceğini belirleyecek okul yatırımlarımız. Tam 14 tane okul yatırımını Melikgazi Belediyesi olarak hayata geçiriyoruz. Bir kısmı açılmak üzere bir kısmının temeli atıldı inşaatları devam ediyor. Bir kısmının da temellerini atmaya devam ediyoruz. Her hafta bir okul temelini atacak ya da açılışını yapacağız diye slogan başlattık. Danişmentgazi Mahallesi'nde 20 derslikli belediyemiz tarafından 6,5 milyon TL'ye mal olacak güzel bir okulun temelini atıyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Dolayısıyla sanki bir Milli Eğitim Müdürü gibi Melikgazi ilçemizin okul ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. B kapsamda yarın saat 13.30'da Danişmentgazi Mahallesi'nde temelini atacağımız 20 derslikli okulun hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah burada güzel nesiller yetişecektir. Bundan sonraki haftalarda da okul yatırımlarımız, temel atmalarımız ve açılışlarımız devam edecek. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ