Son Dakika: Melikgazi tarihe sahip çıkmaya devam ediyor
Son dakika haberleri... Melikgazi'nin tarihi yapısına yönelik yaptığı çalışmalar ile referans olan Türkiye'de örnek gösterilen Melikgazi Belediyesi, yok olmaya yüz tutan tarihi varlıklara ve yapılara sahip çıkmaya devam ediyor.
Melikgazi'nin tarihi yapısına yönelik yaptığı çalışmalar ile referans olan Türkiye'de örnek gösterilen Melikgazi Belediyesi, yok olmaya yüz tutan tarihi varlıklara ve yapılara sahip çıkmaya devam ediyor. Melikgazi Belediyesi bu kapsamda Karacaoğlu Mahallesi'nde bulunan Dörtayak Türbesi'ni aslına uygun olarak restore edecek.
Melikgazi Belediyesi olarak tarihi değerleri yaşatmak için çalışmalar yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Biz ne kadar tarihimize, geçmişimize, köklerimize sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. Bu nedenle geçmiş ile geleceğimizi buluşturmak zorundayız. Kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilen Dört Ayak Türbesi'nin yapımı için geçtiğimiz ay ihalesi yapıldı; restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Türbemizin tadilatı ve restorasyonuna başlıyoruz. İnşallah tarihte büyük öneme sahip bu türbemizin yeniden eski canlı günlerini bulması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar yapılırken tarihi orjinalliğini bozmamak adına çok köklü değişiklikler yapmadan mevcut binanın etrafının duvarlarını aslına uygun şekilde yapacağız. Tarihi değerlerimizi yaşatmak adına elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz." dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 10:24 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Melikgazi tarihe sahip çıkmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi 45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı