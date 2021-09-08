Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine 5 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

"HUKUKSUZLUKLARA DİRENDİM"

İnce, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Silivri'deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ'ye de size de yine direnir, yine direniriz." sözlerine yer verdi.

"KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNİ YAPTIRMAMAK"

İnce hakkında verilen kararın tutanağı da ortaya çıktı. Silivri 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tutanakta, Muharrem İnce'nin "Kamu Görevlisine Karşı Görevini Yaptırmamak" suçu işlediği belirtildi. Sanığın suçu işleyiş şekli, suç konusunun önemi ve meydana gelen zaman nazara alınarak alt sınırdan 6 ay ile hapse çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme daha sonra 6/1 oranında indirim uygulayarak, cezayı 5 aya indirdi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Kararda, İnce'nin adli sivil kaydında engel bir mahkumiyet hükmünün yer almaması, sanığın kişilik özellikleri ve duruşmadaki tutumları göz önüne alınarak hükmün açıklanması geri bırakıldı. İnce, önümüzdeki süreçte benzer bir suç işlemesi durumunda yeniden mahkeme karşısına çıkacak. Bu sefer de daha önce verilen hapis cezası dikkate alınacak.