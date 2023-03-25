3. cumhurbaşkanı adayı, 100 bin imzayı dördüncü günde toplamayı başaran Muharrem İnce oldu! - Son Dakika
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3. cumhurbaşkanı adayı, 100 bin imzayı dördüncü günde toplamayı başaran Muharrem İnce oldu!

25.03.2023 17:22

Seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza toplama süreci sürüyor. Bu kapsamda, dördüncü gün sona ererken, 100 bin imzayı aşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3'üncü cumhurbaşkanı adayı oldu.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

"İMZA VERMEYE DEVAM"

Twitter hesabından açıklama yapan Muharrem İnce, "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza Tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00'ye kadar imza vermeye devam." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (6)
  • O ,T: Bozacının şahidi Şıracıdır, Al birini vur ötekine, Bunlar sadece halk ile dalga geçen zihniyet takımıdır. Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
  • ahmet kasap: OYUN İÇİNDE OYUN OYUN İÇİNDE OYUN KİM KİMİNLE YÜRÜR ONA BAKIN SİZ Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
  • Deniz Deniz: Akp destekli muharrem Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: 3. cumhurbaşkanı adayı, 100 bin imzayı dördüncü günde toplamayı başaran Muharrem İnce oldu! - Son Dakika
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