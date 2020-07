Son dakika! "Memleketimizin yeşiline sonuna kadar sadığız, sadık kalacağız" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah ülkemizde ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İller Bankası 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, İller Bankasının sağladığı finansal kaynaklarla belediyelerin altyapı yatırımlarına destek veren Türkiye'nin en büyük, kalkınma ve yatırım bankası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimleri münasebetiyle 11 maddelik manifestoyla şehircilikte yeni bir sürece girildiğini ilan ettiğini hatırlatan Kurum, Bakanlık olarak şehircilik manifestosundan hareketle şehirleri birer marka şehir haline getirmek için canla başla çalıştıklarını belirtti. Deprem dönüşümünü hızla gerçekleştirmek istediklerini aktaran Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bedeli ne olursa olsun yapacağız' sözleriyle 2012 yılında başlattığı dönüşüm çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağlamış olduk. Bugün de 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' hedefiyle dönüşüm çalışmalarına süratle devam ediyoruz" diye konuştu.

"KAĞITHANE'DE KAYAN BİNANIN HEMEN SONRASINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADIK VE ORADA HIZLI BİR ŞEKİLDE YERİNDE DÖNÜŞÜM YAPIYORUZ"

En son Sivrice merkezli depremden sonra Elazığ'da 24 bin konutun çalışmalarını başlattıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "İnşallah bir yıl içerisinde hem Elazığ hem Malatya'da deprem konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yine İstanbul'un hemen hemen tüm ilçelerinde Gaziosmanpaşa, Esenler, Üsküdar, Kağıthane'den Beyoğlu, Güngören, Kartal'a; Bağcılar, Arnavutköy ve Beykoz'da birçok riskli bölgede çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu hafta sonu da inşallah İstanbul'da iki tane temel atma töreni yapacağız. Biri Zeytinburnu, diğeri Kağıthane'de olmak üzere bin 27 adet deprem konutumuzun temellerini atmış olacağız. Biliyorsunuz Kağıthane'de kayan binanın hemen sonrasında çalışmaya başladık ve orada hızlı bir şekilde yerinde dönüşüm yapıyoruz. Toplamda 700 bağımsız bölümü içeren bir proje gerçekleştiriyoruz. Yine aynı şekilde Zeytinburnu'nda millet bahçesi ve çevresinde rezerv konutlar yapmak suretiyle de oradaki dönüşüme hızlı bir şekilde adım atmış bulunuyoruz. İstanbul'u depreme karşı hazır hale getirmek için çalışmalarımızı canla başla belediyeler ile birlikte sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"YILDA 300 BİN OLMAK ÜZERE 5 YIL İÇERİSİNDE 1 BUÇUK MİLYON ACİL ÖNCELİKLİ DEDİĞİMİZ KONUTUN DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Şehirlerde yatay mimariye yöneldiklerini belirten Kurum, "Yine Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur'dan Diyarbakır, Erzincan, İzmir'e, Bolu, Malatya, Samsun, Sivas, Sinop ve Zonguldak'a kadar inanın Türkiye'nin bir köşesinden diğer bir köşesine kadar dönüştürülmesi gereken ne kadar alan varsa tespitini yapıyoruz. Şehre yakışacak yatay mimari imzası ve mahalle kültürünün yaşatılacağı, ki içerisinde sosyal donatılarının da barındığı kentsel dönüşüm projeleri ile şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 104 bin bağımsız birimin üretilmesine yönelik projelerimizi başlatmış bulunuyoruz. İnşallah bu çalışmalarla yılda 300 bin olmak üzere 5 yıl içerisinde 1 buçuk milyon acil öncelikli dediğimiz konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Son 2 yıl içerisinde dönüşümü adeta baştan sona yeniden düzenlemek ve şehir ile alakalı sorunları aşmak adına yine meclis ile birlikte birçok mevzuat düzenlemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

"ANKARA YENİ BİR MEYDANA KAVUŞACAK"

2023, 2053 ve 2071'e dair eylem planlarını hazırladıklarını belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Yani artık şehirlerimiz için yapacaklarımız kafamızda nettir. Düzenli yapılardan millet bahçesine, atık sudan kentsel dönüşüme kadar tüm birimlerimiz için yapılması gereken işlemlerimizi gittiğimiz illerde hafızamıza aldık. Dönüşüm konusunda istekli olan vatandaşlarımızı endişelendiren, gayretli belediyelerimizi zorlayan tüm engelleri de bu çerçevede ortadan kaldırdık. Bu kritik hamlelerimizle artık belediyelerimizin eli bu noktada daha güçlü. Bundan böyle sizlerle birlikte çıktığımız bu yolda kaybedecek hiçbir vaktimiz yok. İnanın işimiz de vaktimizden çok, o çerçevede vatandaşa gece gündüz hizmet etmek ve şehirleri depreme hazır hale getirmek için sizler ile birlikte çalışmak zorundayız. Tabii kentsel dönüşüm ve yenileme kapsamında 81 ilimizde tarihi kent meydanlarını tekrar gün yüzüne çıkaracak proje ve adımları atıyoruz. Bu çerçevede gittiğimiz şehirlerde belediyelerimiz ile birlikte o kadim tarihimizin ortaya çıkması için projelerimizi yapıyoruz. Meydanlarımızı tarihi hüviyetine kavuşturacak bu vizyon projeyle; yüzlerce tarihi eserimizi ve kültürel aksımızı yeniden ihya ediyor, yine yüzlerce etapta yenilediğimiz iş yerlerimizi esnafımıza kazandırmış oluyoruz. Şu anda Ankara Hergelen Meydanı, Ankara için gerçekten çok önemli bir yer ve tarihi bir alan buradaki tarihi eserlerin ihyası ile Ankara yeni bir meydana kavuşacak. Konya Mevlana Meydanı, Mevlana Müzesi'nin hemen karşısındaki müze ile tarihi eserleri birbirine bağlayacak bir inşayı yine belediyelerimiz ile birlikte yürütüyoruz. Erzurum Hacı Cuma bölgesinde ve kale etrafında çok önemli düzenlemeler yapıyoruz. Afyonkarahisar Mısri ve İmaret Camii çevresi, Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte yürüttüğümüz ve önemli olduğunu düşündüğümüz Kaleiçi mevkii, Yozgat'ta Merkez Çapanoğlu Camii etrafında, Kastamonu'da Nasrullah Camii çevresinde, Niğde Kale etrafında, Muş merkezde, Bursa'da Ulu Cami etrafında tamamen silueti bozan ne kadar yapı varsa bunları ortadan kaldırıyoruz. Bu kadim medeniyete ne kadar zarar veren yapı varsa kamulaştırmak suretiyle Türkiye'de dünyaya örnek olacak ve yaklaşık 100 milyon TL anlaşma bedeli olan bir projeyi yine Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütüyoruz. Bittiği zaman kültür park ve millet bahçesi ile bağlantı sağlayacak yine şehir siluetine zarar veren yapıları yıkarak devam edeceğimiz projemiz ülkemize değer katacaktır. Kütahya ve Sinop'ta yine bu çerçevede projelerimiz var. Sinop'ta şehir meydanı ile alakalı, sahil ile başlayan alanda projemizi yürütüyoruz. Zonguldak'ta da tüm sahili baştan başa düzenliyoruz. Bu çerçevede ihalemiz yapıldı."

"12 İLİMİZDE 10 BİN ADET SANAYİ SİTESİ PROJELENDİRİLDİ, BİN 420 TANESİNİ TAMAMLADIK VE VATANDAŞIMIZA TESLİM ETTİK"

Sokak sağlıklaştırma projelerini çok önemsediğini dile getiren Kurum, "Her gittiğimiz şehirde de sokak sağlıklaştırma projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Belediye başkanlarımıza da tavsiyemiz şudur, bazen çok iş yaparız ama o işler gözükmez bazen de 1 liralık iş yaparsınız bin liralık karşılığı olur. Sokak sağlıklaştırma projeleri işte böyle projeler. Hem şehri güzelleştiriyorsunuz hem de vatandaşa şehirde gezebileceği, dolaşabileceği ve tarihi eserleri ortaya çıkaracak adımları atıyoruz. Ülkenin dört bir yanında yüzlerce sokağımızı, binlerce binamızın cephelerini iyileştiriyoruz. Yine dönüşüm kapsamında şehir merkezlerine sıkışmış sanayi alanlarımız var. Şehirlerimiz çok hızlı büyüyor ancak şehirlerin içine sıkışmış köhneleşmiş, vatandaşa tam anlamıyla hizmet veremeyen sanayi alanlarını şehrin dışındaki alanlara taşıma projeleri yapıyoruz. Yıllar boyunca vatandaşlarımızı rahatsız eden, esnafımızın rahat bir şekilde çalışamadığı sanayi alanlarını çok daha modern ve geniş alanlara taşıyoruz. Otelleri, restoranları olan, içerisinde eğitim, sosyal ve kültürel alanlar bulunan son derece güzel sanayi siteleri inşa ediyoruz. Şu anda Ankara'dan İstanbul'a, Konya, Adana, Trabzon ve Aksaray'dan yine Diyarbakır'a, Bolu, Bursa, Kayseri, Muğla ve Rize'ye kadar 12 ilimizde, 10 bin adet sanayi sitesi projelendirildi. Bin 420 tanesini tamamladık ve vatandaşımıza teslim ettik. 3 bin 422'sinin ise inşası fiilen devam ediyor. Ayrıca, 3 bin 375 iş yerinin ihale çalışmalarını da süratli bir şekilde yapıyoruz. Ayrıca şehir içlerinde bulunan ahırlarımız var özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığın daha yoğun olarak yapıldığı alanlarda çok sayıda ahırlarımız var. Ağrı bunun en önemli örneklerinden biridir ki Ağrı Belediye Başkanı da burada. Ağrı'da şehir içerisinde bulunan ahırlarımızı şehir çeperlerimizin dışına taşıyacak 50 başlıklı, 75 ve 100 başlıklı ahırlarımızı projelendirdik. Zannedersem Temmuz ayı içerisinde ihalesini yapıyoruz. Köy kent projemiz var. Pandemi sürecinde şunu gördük ki vatandaşımız köyüne dönmek istiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 81 ile yazı yazdık ve dedik ki şehrinizde bu projeye uygun alanları bize bildirin bizde TOKİ işbirliği ile bu alanlara uygulamalar yapalım. Bu uygulamalar çerçevesinde vatandaş köye gitsin ve köylerdeki eski güzel alışkanlıkları yeniden yaşasın ve gençlerimiz çocuklarımız doğa ile iç içe olsunlar diye bu projeyi yürütüyoruz" diye konuştu.

"100 BİN SOSYAL KONUT KAMPANYASINDA DA BAŞVURU SÜRECİMİZ TAMAMLANDI Kİ 1 MİLYON 200 BİN BAŞVURU ALDIK"

Sosyal konut çalışmalarını çok önemsediklerini belirten Kurum, "İnşallah ülkemizde ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sosyal konut çalışmalarımız olanca hızıyla devam ediyor. Bu konuda da yine siz belediye başkanlarımızın talepleri, önerileriyle ilerliyoruz. TOKİ'mizle bugüne kadar ülkemizde sosyal donatılarıyla beraber toplam 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. 2019 yılında 50 bin, 2020 yılında da 100 bin sosyal konut projesi başlattık ve bu çerçevede çalışmalar devam etmektedir. Yine 67 ilimizde 50 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimini tamamladık, 30 bin konutun inşaatına başladık. 100 bin sosyal konut kampanyasında da başvuru sürecimiz tamamlandı ki 1 milyon 200 bin başvuru aldık" ifadelerini kullandı.

"MEMLEKETİMİZİN YEŞİLİNE SONUNA KADAR SADIĞIZ, SADIK KALACAĞIZ"

"Memleketimizin yeşiline sonuna kadar sadığız, sadık kalacağız" diyen Kurum sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu duygudan hareketle Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyete şehircilik kültürümüzün en kıymetli parçası olan ve yeşil alan miktarını şehirlerimizde artıracak olan önemli bir projeyi, millet bahçelerini yeniden ihya ve inşa etmek adına başladık. Hedefimiz 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarede millet bahçesi yapmaktır. Şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle 23 millet bahçemizi aziz milletimizin hizmetine sunduk. Halen 72 ilimizde 184 adet ve yatırım değeri 14 milyar TL olan millet bahçelerini projelendirdik ve etaplar halinde teslimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu konuda sizler bize yer gösterin, biz destek olalım, şehirlerimizin her birini birer bahçeye, büyük yeşil alanlara kavuşturalım."

Ayrıca 22 ilde ekolojik koridorların inşasına başlandığını belirten Kurum, " Edirne'den bisiklete binen vatandaşımız, Hakkari'ye kadar bisikleti ile güvenli bir şekilde gitsin istiyoruz. Bisiklet yolu ile ilgili 2023 hedefimiz 3 bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yürüyüş yolu ve 60 kilometre çevre dostu sokak yapmak" dedi.

Korona virüs ile başarılı bir mücadele yürütüldüğüne de değinen Kurum, "İklim değişikliği, çevre, doğa ve tabiat koruma hassasiyetiyle ortaya koyduğunuz her projede, her adımda, her çalışmada sizlerin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

(Neşra Durmaz - Emre Yüzügüldü/İHA)