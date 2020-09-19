Son dakika haberi! Memleketine vefa için kurduğu işletmede kadınlara istihdam sağlıyor

Bayburtlu iş insanının memleketine vefa borcunu ödemek amacıyla kent merkezinde kurduğu işletmede yöresel ürünler imal ediliyor.

Ankara'da yaşayan Kemal Karakaya, yıllar önce ayrıldığı Bayburt'ta kadınlara iş imkanı sağlayacak bir işletme kurmaya karar verdi.

Gerekli araştırmaları yaparak kente gelen Karakaya, Kayışkıran Küçük Sanayi Sitesi'nde "Sani Lezzet Durağı" adlı işletmeyi kurdu.

Kadın istihdamının öncelendiği işletmede üretilen yöresel ürünler, İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor.

İşletmede etli mantı, sebzeli erişte, kadayıf, Bayburt ketesi, reçel ve marmelatın aralarında bulunduğu 35 çeşit ürünü hazırlayan kadınlar da aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

"Personel sayısını artıracağız"

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmede, tümü Bayburt'taki üreticilerden temin edilen ürünlerin işlendiğini ve prensip gereği kadın istihdamına öncelik verdiklerini söyledi.

Maddi boyutuna bakmaksızın memleketine duyduğu sevgi ve vefa nedeniyle bu işletmeyi hayata geçirdiğini dile getiren Karakaya, "Bayburt'a yatırım yapmayı, istihdam olanakları oluşturmayı seviyoruz. Bu memlekette göçü durdurmak adına hissemize düşen kısmı doldurabiliyorsak bizim için en önemlisi budur." dedi.

Yaklaşık 6 aydır faaliyette olan işletmede 7 kadının istihdam edildiğini, gelecek dönemde personel sayısını artıracaklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Şu anda bir yurt dışı çalışmam var. İnşallah yakın zamanda burada üretilen ürünlerle ilgili ihracat hamlesi yapacağım. Memleketimize bir makarna fabrikası da kazandırmak istiyoruz. Makinelerimiz geldi. Fabrikayı hayata geçirdiğimiz zaman daha çok hemşehrimizi kendi memleketinde istihdam etmiş olacağız."

Karakaya, yörede kuşburnu ve erik gibi meyveler toplayan 25 kadar kadından da ihtiyaca göre ürün aldıklarını ifade etti.

Çalışanlardan Arzu Kaleardı da kentte yetişen erik, kuşburnu, kayısı gibi meyvelerden reçel ve marmelat hazırladıklarını belirtti.