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Son dakika: Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine ilk yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor - Son Dakika

Son dakika: Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine ilk yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor

12.08.2021 12:30
Son dakika: Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine ilk yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor, System.String[]

Son dakika: Hükümetin memur ve memur emeklileri için yaptığı zam teklifinin kabul edilemez olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hükümetten gelen teklif yeni bir teklifi zorunlu kılıyor, rakamlar beklentilerimizi karşılamıyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine ilk yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
Son dakika: Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine ilk yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor

Memursen, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine ilk yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor - Son Dakika Ekonomi


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