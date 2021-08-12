Son dakika: Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine ilk yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
12.08.2021 12:30
Son dakika: Hükümetin memur ve memur emeklileri için yaptığı zam teklifinin kabul edilemez olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hükümetten gelen teklif yeni bir teklifi zorunlu kılıyor, rakamlar beklentilerimizi karşılamıyor" dedi.
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12.08.2021 12:47:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine ilk yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor - Son Dakika