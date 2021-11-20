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MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: 4688, EVRENSEL NORMLARA UYGUN HALE GETİRİLMELİ - Son Dakika

MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: 4688, EVRENSEL NORMLARA UYGUN HALE GETİRİLMELİ

20.11.2021 16:06

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 4688 sayılı 'Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda halen eksikler olduğunu ve reforma ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Mücadelemizde bir yandan kazanım skalasını artırmaya çalışırken, bir taraftan...

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 4688 sayılı 'Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda halen eksikler olduğunu ve reforma ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Mücadelemizde bir yandan kazanım skalasını artırmaya çalışırken, bir taraftan da geldiğimiz nokta itibarıyla memur sendikacılığında 4688'i değiştirme noktasında mücadelemizi sürdürüyoruz çünkü sendika yasamızın evrensel normlara uygun hale getirilmesi lazım" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyonun Edirne temsilciliğince düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Kentteki restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Ali Yalçın, Memur-Sen'in 30 yıllık geçmişinde bugüne kadar gelinen noktayı anlattı. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumuyla memur sendikacılığında önemli eşiğin atlandığını kaydeden Yalçın, elde ettikleri kazanımlara dikkat çekti. Toplu sözleşme konusunda elde ettikleri kazanımlarda örgütlü mücadelenin önemine vurgu yapan Yalçın, 4688 sayılı 'Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda halen eksiklerin olduğunu belirtti.

Memur-Sen sayesinde toplu sözleşme hakkı kazanıldığını kaydeden Ali Yalçın, "Bu aşamadan sonra aldığımız mesafe ile 6 toplu sözleşme ilave ettik ve tüm kazanım skalası bu toplu sözleşmelerle oluştu. Ondan önceki süreçte Devlet Personel Başkanlığı'nın kamu görevlileri sendikacılığı, diye ifade ettiği yazılı metinlerin hiçbirisinde kazanımdan bahsedilmiyordu ancak referandum sonrası gelişen süreç ve toplu sözleşme hakkıyla başlayan dönemde 350 tane kazanımın altına imza attık. Tüm sorunlarımız çözüldü mü? Hayır. Bütün sorunlarımızın bir anda çözülmesini bekleyemeyiz. Hepsi için bir an önce çözülsün, diye sadece gayret ederiz. Ülkenin imkanları nispetinde biz adım adım kazanımlarımızı artırarak zaman ilerledikçe daha iyi bir noktaya hep beraber getirebiliriz. İşte sendikacılığın 1952'den beri mücadele ettiği bir zemini sizin bir anda yakalamanız mümkün değil" dedi.

'KAZANIM SAYIMIZI 802'YE ÇIKARDIK VE KAYIT ALTINA ALDIK'

Kamuda 2 milyonu emekli 6 milyon kişi bulunduğunu ve sorun skalasının geniş olduğunu söyleyen Yalçın, "Masaya sadece 654 tane hizmet kolu teklifi gitti, 122 tane de genel teklif. Dolayısıyla bunların tamamın masada bir anda çözülmesi çok mümkün değil. Adım adım, zamanla samimiyetle gayretle kararlılıkla yolculuğu devam ettirerek olacak. Bizim sadece toplu sözleşme değil, KPDK ile kurum idari kurumla ve hukuk büromuzun verdiği hukuk mücadelesiyle adım adım oluşturduğumuz tüm kazanım skalasını, 'emek mücadelesinde 802 kazanım' diye kayıt altına aldık. Çünkü burada şu ana kadar verdiğimiz mücadelenin tüm boyutları yer alıyor. Memur sendikacılığına ilişkin tez yazılacaksa buna bakılacak, doktora yazılacaksa buna bakılacak, akademik her çalışmada buraya başvurulacak. Sendikacı adam, memur sendikacılığı ne iş yapıyor, neye yarıyor diyorsa buna bakacak. Bu memur sendikacılığı açısından önemli bir skaladır, önemli bir kazanım envanteridir" diye konuştu.

Ali Yalçın, 4688 sayılı yasada da halen eksikler olduğuna değinerek, "Yasada hala eksikliklerimiz var. Hala 4688 sayılı yasamız reforma ihtiyaç duyuyor. Onun için mücadelemizde bir yandan kazanım skalasını artırmaya çalışırken, bir taraftan da geldiğimiz nokta itibarıyla memur sendikacılığında 4688'i değiştirme noktasında mücadelemizi sürdürüyoruz çünkü sendika yasamızın evrensel normlara uygun hale getirilmesi lazım. Neden 4688 kadük başladı ve neden 2009'dan sonra toplu sözleşme hakkıyla bir miktar mesafe aldı? Bunun tek nedeni var; korku, kaygı ve kuşku" dedi.

MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: 4688, EVRENSEL NORMLARA UYGUN HALE GETİRİLMELİ
MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: 4688, EVRENSEL NORMLARA UYGUN HALE GETİRİLMELİ
MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: 4688, EVRENSEL NORMLARA UYGUN HALE GETİRİLMELİ
MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: 4688, EVRENSEL NORMLARA UYGUN HALE GETİRİLMELİ
MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: 4688, EVRENSEL NORMLARA UYGUN HALE GETİRİLMELİ
MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: 4688, EVRENSEL NORMLARA UYGUN HALE GETİRİLMELİ
MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: 4688, EVRENSEL NORMLARA UYGUN HALE GETİRİLMELİ
MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: 4688, EVRENSEL NORMLARA UYGUN HALE GETİRİLMELİ
MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: 4688, EVRENSEL NORMLARA UYGUN HALE GETİRİLMELİ

Toplu Sözleşme, Ali Yalçın, Memur Sen, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: 4688, EVRENSEL NORMLARA UYGUN HALE GETİRİLMELİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: 4688, EVRENSEL NORMLARA UYGUN HALE GETİRİLMELİ - Son Dakika
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