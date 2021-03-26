Son dakika haber... Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın öğretmenlere Kovid-19 aşılamasında öncelik istedi - Son Dakika

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı öğretmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte, Kovid-19 salgınının başladığı ilk günlerde hazırladıkları raporda, hastalıkla mücadelenin yerel yönetim şeklinde yapılması gerektiğini belirttiklerini anlattı.

Vaka sayısının olmadığı, riskin bulunmadığı yerlerde okulu kapatmayı doğru bulmadıklarını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin bu anlamda altyapısının durumu belli. İnsanların eğitime ulaşmada bazı tartışmaların olduğu ve internet altyapısının her yerde olmadığı, insanların imkanlarının eşit olmadığı yerde siz merkezi olarak 'aç-kapa' yaparsanız burada mağdur kitleler üretirsiniz. Onun için pandemi yönetimi mutlaka ama mutlaka lokal durumlar dikkate alınarak yapılmalı. Bir ilin tamamı açılıp kapatılmaz. Vaka sayısına bakılır, vaka sayısına göre risk altında olan yerler bir miktar esnetilir. Diğer yerlerde eğitim devam ettirilir. Salgınla mücadelede ilk başta söylediğimize sonradan gelindi."

Yalçın, okulların temizlik malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirterek, "Milletin duyarlılığını tetikleme açısında da eğitim ve öğretimin kontrollü şekilde devam etmesi son derece önemli. Çocuklardaki öğrenme kayıplarının telafisi uzun vadede zorlaşacaktır. Eğitim öğretim mutlaka ama mutlaka şartlar zorlanarak devam ettirilmeli, riskin çok olduğu yerde durum anında kontrol altına alınarak oraya ilişkin özel uygulama yapılmalı." diye konuştu.

"Öğretmenlerin aşılanması öncelenmeli"

Yüz yüze eğitim ve öğretimin başladığını anımsatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerin aşılanması mutlaka ama mutlaka öncelenmeli. Bu açıdan Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmede de aşılamanın bir an önce yapılması gerektiğini ifade ettik. Ziyaretimiz esnasında 100 bin öğretmenin aşılandığını, yeni aşılar geldikçe sürecin devam edeceğini belirttiler. Çinli firmanın yükümlülüğünü yerine getirmekte zorlandığını da ifade ettiler. Aşı temini konusunda baskı arttırılmalı, insan hayatı önemli. Eğitim öğretim faaliyetinin devam ettiği bu süreçte öğretmenlerin mutlaka ama mutlaka aşılamada öncelenmesi gerekiyor."