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Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti - Son Dakika

Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti

26.07.2021 10:07

Son dakika! Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

Memurlar 2022-2023 zam taleplerini bugün hükümete iletti. Sendika, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam talebinde bulundu. 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam istendi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "5'nci dönem toplu sözleşmenin zararları görülmeli, 600 lira seyyanen zamla kayıplar giderilmelidir. Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, hakem kararıyla üretilen 5'nci dönem toplu sözleşmenin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 lira tutarında seyyanen zam yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"KAMU-SEN İLE ORTAK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türkiye Kamu-Sen ve KESK'e, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecinde birlikte hareket etme çağrısında bulunduklarını anımsatan Yalçın, "Davetimize olumlu cevap veren Kamu-Sen ile birlikte toplu sözleşme tekliflerine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdik. Bu nedenle tekliflerimizi ortaklaştıran teknik ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"ALIM GÜCÜ AŞAĞI YÖNLÜ SEYRETTİ"

Yalçın, 2019'da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlanan toplu sözleşmeyi hatırlatarak, "Mutabakatsız geçen 18 ayda, enflasyon, dolar, altın ve diğer parametrelerin yukarı yönlü, alım gücünün ve satın alma paritelerinin aşağı yönlü seyir izlediği bir süreci yaşadık." diye konuştu.

TALEPLERİNİ SUNDULAR

Sözleşmenin, 4 milyonu aşkın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: "Kamu görevlilerinin maaş ve aylıklarının 2022 yılında yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17 olmak üzere iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını, kamu görevlilerine ayrıca toplam yüzde 6 refah payı verilmesini, mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için de 600 lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz."

Yalçın, hükümetten ilk teklifi, 2 Ağustos'taki birinci toplantıda beklediklerini belirterek, "Zaman ve enerji kaybına mahal vermemek adına kamu işvereninden en geç 2 Ağustos'ta ilk oturumda masaya teklif sunmasını istiyor ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA ALINMALI"

Taleplerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bugün sunacaklarını bildiren Yalçın, 51'i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesini paylaştı:

  • Kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge rakamı artmalı.
  • Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli, kamuda sözleşmeli istihdama son verilmeli, vekil, ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, fahri ve benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilmeli.
  • Bayramda ayrım yapılmamalı, kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmeli.
  • Vergi gelir kaybı üretmemeli, gelir vergisinde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödenmeli.
  • KİT'lerde yüzde 15'e kadar ücret tavanı düzenleme yetkisi verilmeli. KİT'lerde temel ücret gruplarından 1. grupta olanların tavanı yüzde 15, 2. grupta olanların yüzde 10, 3. grupta olanların yüzde 5 puan ilave artırılmasını istiyoruz.
  • Derece yükselmesinde sınırlama sona ermeli, kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilmeli.
  • Doğum, ölüm, evlenme yardımı ödenekleri artırılmalı.
  • Giyecek ve yemek yardımı ödenekleri artırılmalı, kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılmalı.
  • 2022 yılı için 500 lira, 2023 yılı için 650 lira tutarında giyecek yardımı ödeneği verilmeli.
  • Kovid-19 nedeniyle oluşan zararlar giderilmeli ve sağlanan haklar genişletilmeli.

İLK TOPLANTI 2 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Hükümet, memur sendikalarıyla ilk toplantısını 2 Ağustos'ta yapacak. Memur-Sen Başkanı bu toplantıda hükümetin zam teklifini masaya getirmesini istedi. Zam pazarlığının ağustosun son haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Anlaşma olmazsa Hakem Kurulu'na gidilecek.

Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti

Toplu Sözleşme, Türk Lirası, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • selcuk karalar: Zaten karı koca çalışıp yeterince yüksek seviyede bir eve maas girmesi yerine asgari ücretle ev kirası ödeyip çoluk çocuk yetiştirmeye çalışan insanlara katkı verin maaşlarına.. üç çocuk bes çocuk yapın deniyor.. gençler 30 yasiyo 35 yaşiyo evlenemiyor parasızlıktan bunları çözüme kavuşturun önce sonra memurun keyfini düşünun Cevap Yaz 6 15 Yayından Kaldır
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