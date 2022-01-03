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Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! - Son Dakika

Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

03.01.2022 10:16
Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

Son Dakika! Memur ve emekliler 2022 yılında yapılacak zam oranını merakla bekliyordu. Enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Buna göre; memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada Aralık ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 13,58 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece 2021 enflasyonu yüzde 36,08 seviyesine ulaştı.

MEMUR VE EMEKLİLERE 25,65

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu.Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu.

Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KURLULAR NE KADAR ALACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Bugün gerçekleşecek kabine toplantısının ardından bu rakamlarda pozitif yönde bir değişim olabileceği iddia ediliyor.

Öte yandan 2022'nin ilk Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Memur ve emeklilerin gözü, Kabine'den maaş zammıyla ilgili çıkması beklenen kararlarda olacak. Zam oranını Erdoğan açıklayacak.

YORUMLAR (2)
  • Ölüyen Yürüler: Bu yeni sistemde AGİ kalktı diye duyurdular, aynı zamanda bununla birlikte Aile yardımı da kalktı mı? Yani çalışmayan eşe verilen 400 TL civarı para iptal mi oldu? Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
  • Kamil Toygar : Herşeye her gün en az yüzde 30-40 zam gelirken asgari ücret 5bin olsa memura zam oranı yüzde 25 olsa ne yazar bir litre benzin 13 TL çiftçi 13 TL den benzin mazot alıp tarlasını ekip diker mi 1 ton gübre 12 bin TL iken üretse bile bize kaça gelecek esas seneye sonbaharda göreceğiz Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
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Memur Maaşları, Memur zammı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! - Son Dakika


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