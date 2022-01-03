Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada Aralık ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 13,58 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece 2021 enflasyonu yüzde 36,08 seviyesine ulaştı.

MEMUR VE EMEKLİLERE 25,65

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu.Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu.

Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KURLULAR NE KADAR ALACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

Bugün gerçekleşecek kabine toplantısının ardından bu rakamlarda pozitif yönde bir değişim olabileceği iddia ediliyor.

Öte yandan 2022'nin ilk Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Memur ve emeklilerin gözü, Kabine'den maaş zammıyla ilgili çıkması beklenen kararlarda olacak. Zam oranını Erdoğan açıklayacak.