Üye Girişi
Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı - Son Dakika

Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı

12.08.2021 12:23

Son Dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 yılının ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için ise %6 + enflasyon farkı oranında zam teklif etti. 2023 yılının ilk ayında %6 + enflasyon farkı, 2023'ün ikinci yarısında ise %6 + enflasyon farkı teklif etti.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammı görüşmesi için memur sendikalarıyla bugün ikinci kez bir araya geldi. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yapılan toplantıda hükümetin ilk teklifini açıklayan Bakan Bilgin, "2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6 + enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise yüzde 6 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 6 + enflasyon farkı teklifinde bulunuyoruz" dedi.

Bakanı Bilgin açıklamaları şöyle:

"Çok şükür Türkiye sorunlarını çözme kabiliyetinde olan bir ülkedir. Sorunlar her toplumda rastlanabilir. Devlet varlığı, devlet mekanizması işliyorsa devlet sorunların üstesinden gelir. Uluslararası güçlerin Türkiye'ye yönelik planları var. Bütün bunların toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunlar var. Türkiye bunlarla mücadele etmektedir. Orman yangını, sel felaketleri sorunları yaşıyoruz. Türkiye'ye dönük operasyonlar ve bunlara dönük sonuçları da var. Türkiye bunları aşacak seviyededir. Tüm ekonomik talepler beklendiği ölçüde karşılanmayabilir. Devlet çalışanlarıyla üretim sistemiyle ayakta durduğu sürece bu sorunlara daha iyi yanıt verecektir. İlk çeyrekte yüzde 7 büyüyerek, son çeyrekte belki bunun üzerinde büyüme göstererek bu sorunlara cevap verecek dinamizme sahip olduğunu ortaya koymuştur. Yaklaşık 700 bin kamu işçisiyle imzaladığımız çerçeve anlaşmayla kamu işçilerinin beklentisini karşılayacak ücret ve sosyal haklar sözleşmesini imzaladık. Türkiye toplumsal olarak uzlaşmayla zenginliğine zenginlik katacak bir ülkedir.

3600 MESELESİ

Türkiye'nin ekonomik sorunları içerisinde en önemli konularından biri enflasyon. Son yıllarda muhtelif kaynakları, sebepleri olan enflasyon sorunlarıyla karşı karşıyayız. Türkiye'deki enflasyon parasal bir sorun değil. Daha çok maliyet enflasyonu. Dolar kuru üzerinden yaşanan dalgalanmaların yansımalarını, ithal edilmiş bir enflasyon etkisi olduğunu da görmek mümkündür. Enflasyonu ciddi bir şekilde ele almak lazım. Enflasyona karşı sosyal koruma kalkanını oluşturmak gerekir. Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir. Haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusunda teklif vardı, bu teklife de benzer yaklaşımda olduğumuza dikkat çekerim.

HÜKÜMETİN İLK ZAM TEKLİFİ

2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6 + enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise yüzde 6 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 6 + enflasyon farkı teklifinde bulunuyoruz. 2023'te refah payını da dikkate alan bir açıklamayı nihai görüşmemizde ifade edeceğimizi belirtmek isterim."

MEMUR-SEN VE KAMU-SEN'İN TALEBİ

Toplu sözleşme görüşmelerinde memur sendikaları Memur-Sen ve Kamu-Sen birlikte hareket ediyorlar. İki konfederasyon, ortak tekliflerine geçtiğimiz günlerde hükümete sunmuştu. Teklifte, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunuldu. Konfederasyonların talepleri arasında tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması maddeleri de yer alıyor.

22 AĞUSTOS'TA ZAM ORANI BELLİ OLACAK

Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı

Vedat Bilgin, Enflasyon, Memur, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (6)
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Son Dakika

Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti 15:09 Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın 15:04 Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu Son Dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi 15:02 Son Dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı 14:32 Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı 13:56 ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı 13:05 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu 12:27 Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı

Son Dakika Haberleri
15:14 Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım
15:08 Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! İmdatlarına itfaiye personeli yetişti
15:04 Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı
15:03 Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu
14:31 Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı
14:01 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi
13:56 ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı
13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
13:04 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
12:54 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı         
15:07
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi         
14:43
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi         
14:01
Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti         
13:25
Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor         
12:55
Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu         
12:26
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?         
11:36
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 15:21:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement