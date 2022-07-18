Yangın, saat 21.30 sıralarında turistik Gümüldür Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki ağaçlık alanda çıktı. Ağaçlık alanda çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye gelen Menderes Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölgede paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... İZMİR-MENDERES'TE AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika

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