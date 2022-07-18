Son dakika haber... İZMİR-MENDERES'TE AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika
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Son dakika haber... İZMİR-MENDERES'TE AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

18.07.2022 01:43

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Menderes ilçesindeki turistik Gümüldür Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın noktadaki ağaçlık alanda yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İZMİR'in Menderes ilçesindeki turistik Gümüldür Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın noktadaki ağaçlık alanda yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında turistik Gümüldür Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki ağaçlık alanda çıktı. Ağaçlık alanda çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye gelen Menderes Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölgede paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İZMİR-MENDERES'TE AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İZMİR-MENDERES'TE AĞAÇLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika
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