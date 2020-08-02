Menderes'te korkutan orman yangını (2)

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

İzmir 'in Menderes ilçesinin kırsal Çile Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeye takviye olarak 1 söndürme uçağı, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi. İzmir'in Bayındır ve Manisa 'nın Gördes ilçesinden gelen arazözler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği ilçede, rüzgarın hafif esmesi, söndürme çalışmalarının daha kolay yapılabilmesine imkan sağlıyor.

Jandarma ekipleri, Çile Mahallesi'ne giden yolu trafiğe kapatırken, yangının başladığı yerin anayola, yerleşim yerleri ile tarımsal üretim ve hayvancılık yapılan alanlara yakın olması yürekleri ağızlara getirdi. Alevlerin evlere doğru ilerlememesi rahat bir nefes aldırırken, jandarma sabotaj ihtimalini araştırıyor.

Nevra UÇKAÇ/ MENDERES (İzmir),