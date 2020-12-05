Son dakika! Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-1

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Kamil Çetin (xx), Ogün Kamacı (xx)

MENEMENSPOR: Selmani (xx) - Rıdvan (xxx), Furkan (x), Ömer (xx), Emre Batuhan (x), Tayfun (xx), Taşkın (xxx), Adamu (xx), Tidjani (xx) (Dk. 81 Murat x), Sikiru Olatunbosun (xxx), Kamara (xxx) (Dk. 86 Vedat)ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Zülküf (xx) - Berat (xxx), Onur (xx), Mehmet (x), Halilovic (xx), İshak (x), Rayo (xxx) (Dk. 79 Selçuk x), Doğan Can (xx), Landel (xx), Traore (xx) (Dk. 89 Fırat ), Pote (xx)GOLLER: Dk. 26 Rayo (Bandırmaspor), Dk. 59 Sikiru Olatunbosun (Menemenspor)SARI KARTLAR: Landel, Pote (Bandırmaspor), Kamara, Emre Batuhan (Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'de 12'nci hafta mücadelesinde Menemenspor evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekipten Rayo'nun 29'uncu dakikada attığı gole Sikiru Olatunbosun 59'uncu dakikada karşılık verdi. Bu skorla son 3 maçı 2 galibiyet, 1 beraberlikle geçen iki takımdan Menemenspor 13, Bandırmaspor 12 puana ulaştı. 15'inci dakikada Bandırmasporlu Landel'in sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.17'nci dakikada Menemenspor atağında Onur'dan sıyrılıp soldan rakip ceza sahasına giren Kamara'nın yerden vuruşunda kaleci Zülküf iki hamlede topa sahip oldu.26'ncı dakikada konuk ekip golü buldu. Soldan gelen uzun taç atışında Pote'nin kafayla aşırdığı topa arka direkte Rayo ayak koydu: 0-1. 39'uncu dakikada Menemenspor'un sağdan kazandığı serbest vuruşta Taşkın ceza sahasına kesti. Kaleci Zülküf'ün çift yumrukla uzaklaştırdığı topa ceza yayı üzerinden Tayfun vurdu, meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten auta çıktı. İlk yarı Bandırma ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.59'uncu dakikada skor eşitlendi. Kamara'nın pasıyla ceza sahasına giren Sikiru Olatunbosun düzeltip şık bir vuruşla kaleci Zülküf'ü avladı: 1-1.66'ncı dakikada Menemenspor yine gole yaklaştı. Sol kanattan Adamu'nun ortasında Sikiru Olatunbasun'un vuruşu üst direkter döndü.

Maç 1-1 sonuçlandı.

- İzmir