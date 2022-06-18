Son dakika: Menteşe'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Menteşe'de motosiklet kazası: 2 yaralı

18.06.2022 20:48
Son dakika: Menteşe'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesine meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Salihpaşalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yatağan'dan Muğla istikametine doğru seyir halinde olan H.Ü. (30) yönetimindeki 48 AAL plakalı motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü H.Ü. ve yolcu konumunda bulunan E.N. (24) devrilen motosikletten düşerek yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yatağan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Menteşe'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Menteşe'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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