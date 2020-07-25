Son Dakika: Meralar suya kavuştu hayvancının yüzü güldü - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayvan yetiştiricilerinin desteklenmesi amacıyla hizmete giren güneş enerjili su kuyusu besicileri sevindirdi.

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla oluşturulan proje kapsamında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Dolan mevkisinde güneş enerjili su kuyusu yapıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nin muhtarı İsmail Erkmen, 20 ton kapasiteli deposu bulunan meradaki güneş paneli ile çalışan su kuyusunun meraya hayat verdiğini belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Erkmen, projenin hayata geçmesiyle mahalle halkının yüzünün güldüğünü ifade etti.

Bölgede çobanlık yapan Süleyman Yıldırım, meraya proje ile kurulan sulama sistemi ile yaşadıkları sıkıntılardan kurtulduklarını ve çok mutlu olduklarını kaydetti.