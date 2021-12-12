Son dakika: MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEREK ÖLDÜ - Son Dakika

MALATYA'da, kaldığı apartmanın 5'inci katındaki merdiven boşluğuna düşen Nihat Çırağı (50) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanda oturan Nihat Çırağı, binadan çıkmak istediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle merdiven boşluğuna düştü. Gürültüye evlerinden çıkan bina sakinleri, Çırağı'yı görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Nihat Çırağı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinden sonra Nihat Çırağı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.