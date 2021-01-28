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Son dakika haberi! Merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

28.01.2021 05:45
Son dakika haberi! Merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Son dakika haber: ADANA'da Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı 3 katlı binanın merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

ADANA'da Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı 3 katlı binanın merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında evlerinden çıkamayan bina sakinleri ise balkonlarda çalışmaların bitmesini bekledi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki Suriye uyruklu kişilerin kaldığı 3 katlı binada meydana geldi. Evi saran dumana uyanan bina sakinleri, pencereden çıkarak yardım istedi. Seslere uyanan aynı sokaktaki komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Binanın merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, itfaiye erleri tarafından kısa sürede evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında evlerinden çıkamayan Suriye uyruklu kişiler ise balkonda çalışmaların tamamlanmasını bekledi.Aynı sokakta oturan İbrahim Gürbey, gece bir kadın çığlığına uyandıkları, dışarı çıktıklarında ise yangını görüp, itfaiyeyi aradıkların söyledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi! Merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi! Merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi! Merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi! Merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
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Suriye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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