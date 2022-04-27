Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

27.04.2022 18:34

Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Bursa'da yalnız yaşadığı apartmanın giriş katında oturan yaşlı kadın, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da yalnız yaşadığı apartmanın giriş katında oturan yaşlı kadın, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi San Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan 86 yaşındaki Mesture Kalkan, merdivenlerden indiği esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaşlı kadın düşmenin şiddetiyle kafasını yere vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan kadını gören komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mesture Kalkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemeler sonrası yaşlı kadının cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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