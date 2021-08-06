Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın İtalya'daki yeni durağı Atalanta oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Merih'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

SERİE A 'NIN ÇIKIŞTAKİ EKİBİNE GİTTİ

Juventus'un bu sezon ilk 11 planları içinde yer almayan Merih Demiral, Çizme'de kaldı. Milli futbolcumuz, İtalya Serie A'da özellikle teknik direktör Gasperini yönetiminde çıkış yakalayan Atalanta'ya transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Merih'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.