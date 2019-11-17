Son Dakika Haberleri: Son dakika: Merih Demiral için resmi transfer teklifi!
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Son dakika: Merih Demiral için resmi transfer teklifi!

7 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Milli gururumuz Merih Demiral için Avrupa'da transfer çılgınlığı sürüyor.

Son dakika: Merih Demiral için resmi transfer teklifi!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Milli gururumuz Merih Demiral için Avrupa'da transfer çılgınlığı sürüyor. Merih'i sezon başında da isteyen Milan, Juventus'a teklifini iletti.


İtalyan La Gazetta dello Sport'un haberine göre Milan, Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon euro ödeyebileceğini bildirdi.


"SADECE MERİH DEMİRAL'I İSTİYORUZ"


Juventus, ilk olarak Milan'a Merih yerine bir başka stoper Daniele Rugani'yi önerse de "Rugani ile ilgilenmiyoruz, sadece Merih'i istiyoruz" cevabını aldı.


Devre arası transfer döneminde Franck Kessie ve Ricardo Rodriguez'i satmayı planlayan Milan'ın bu paranın tamamıyla Merih'i kadrosuna katmaya çalışacağı kaydedildi.


MANCHESTER UNITED VE ARSENAL TAKİPTE


Juventus'un 40 milyon euro istediği Türk stoper için Premier Lig'in dev takımları Manchester United ve Arsenal'in de ilgisi sürüyor.


Stoper hattında problem yaşayan iki İngiliz ekibinin Ocak ayında tıpkı Milan gibi Juventus'un kapısını çalması bekleniyor.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:48 
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