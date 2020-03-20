Son Dakika › Spor › Son dakika: Merih Demiral'ın test sonucu açıklandı! - Son Dakika Spor
Son dakika: Merih Demiral'ın test sonucu açıklandı!
6 saat önce
Spor Arena Dış Haberler | Kulüpten yapılan açıklamada Matuidi ve Rugani'nin Corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından bütün takım, teknik kadro ve çalışanlara test yapıldığı ve bu testlerde pozitif sonuç çıkmadığı belirtildi.
Spor Arena Dış Haberler | Kulüpten yapılan açıklamada Matuidi ve Rugani'nin Corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından bütün takım, teknik kadro ve çalışanlara test yapıldığı ve bu testlerde pozitif sonuç çıkmadığı belirtildi.
Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı da test sonucunun negatif olduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:32
Son Dakika Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var