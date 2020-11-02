Son dakika! Merkel, halkı ülkede bugün yürürlüğe giren Kovid-19 tedbirlerine uymaya çağırdı - Son Dakika

Son dakika! Merkel, halkı ülkede bugün yürürlüğe giren Kovid-19 tedbirlerine uymaya çağırdı

02.11.2020 19:19
Son dakika! Merkel, halkı ülkede bugün yürürlüğe giren Kovid-19 tedbirlerine uymaya çağırdı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek ve yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi için bugün yürürlüğe giren yeni tedbirlere uymasını istedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek ve yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi için bugün yürürlüğe giren yeni tedbirlere uymasını istedi.

Başkent Berlin'deki Federal Basın Evi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkel, Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla geçen hafta eyalet başbakanlarıyla aldığı ve bugün yürürlüğe giren önlemlere ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Halkın büyük kısmının tedbirleri anlayışla karşıladığına, ancak önlemlere karşı çıkanların da bulunduğuna işaret eden Merkel, salgını "doğal afet" ve "meydan okuyan bir olay" olarak nitelendirdi.

Merkel, virüsün kış aylarında soğuk havalar nedeniyle daha agresif olduğunu söyledi.

"Durum endişe verici"

Almanya'da son 14 günde günlük vaka sayısının 3 kat arttığına dikkati çeken Merkel, "Mevcut durum endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Vakaların artışının bu şekilde devam etmesi durumda hastanelerin zor durumda kalacağına ilişkin endişesini dile getiren Merkel, yoğun bakımda bulunan Kovid-19 hastalarının da son 10 günde iki kat arttığı bilgisini paylaştı.

Hiçbir hükümetin, sağlık sisteminin taşıyacağı yükün sınırına gelmesini istemeyeceğini belirten Merkel, "Şu anki verilerle bile bulaşma zincirini takip etmek mümkün değil. Bu, virüsü taşıyan çok sayıda kişinin etrafta dolaştığı ve belirti göstermeyenlerin virüsü başkalarına bulaştırdığı anlamına geliyor." dedi.

Merkel, geçen hafta alınan ve bugün yürürlüğe giren önlemlerle günlük yeni vaka sayısını düşürülmesinin hedeflendiğini kaydederek "Önlemler çok sert bunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir ay boyunca insanların birçok şeyden vazgeçmek zorunda kalacağına işaret eden Merkel, "Alınan önlemlere bir ay dayanırsak bu dalga kırabililir. Bu tedbirlerin hedefimize ulaşmak için yeterli olduğuna inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Başarılı olmak herkesin elinde"

Merkel, halkın alınan tedbirlere uymasını isteyerek "Kasım ayını ortak bir başarıya dönüştürmek herkesin elinde." dedi.

Tedbirlerin aralık ayında yürürlükte kalıp kalmayacağına veya yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına ilişkin şimdilik bir şey söyleyemeyeceğini belirten Merkel, yeni tedbirlerin etkisini değerlendirmek için iki hafta sonra tekrar eyalet başbakanlarıyla görüşeceği bilgisini paylaştı.

Yeni kısıtlayıcı tedbirler bugün yürürlüğe girdi

Başbakan Merkel ile eyalet başbakanları Kovid-19 ile mücadelede geçen hafta aldıkları önlemler bugün yürürlüğe girdi.

Buna göre ay sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı kalacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence merkezleri, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek.

Restoran, bar, diskotek ve birahane gibi işletmeler kapalı tutulacak, ancak restoranlar paket servisi yapabilecek.

Oteller ve pansiyonlar turist kabul edemeyecek. İş seyahati gibi zorunlu seyahat yapanların otellerde konaklamasına ise izin verilecek.

Amatör seviyedeki takım sporları yasaklanırken, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel spor müsabakaları seyircisiz gerçekleştirilecek.

Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edebilecek.

Ayrıca temas kıstılaması kapsamında en fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek.

Okullar ve kreşler ise açık kalacak.

Angela Merkel, Almanya, Başkent, Berlin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Merkel, halkı ülkede bugün yürürlüğe giren Kovid-19 tedbirlerine uymaya çağırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe, Antalya deplasmanında 3 puan peşinde! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu Bakan Koca: Elif'in kendisini merak edenlere mesajı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum Adıyaman'da genç sağlık memuru evinde ölü bulundu Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok
Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2302 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2302 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı Depremin simgesi minik Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı: Oyuncaklarıyla oynayıp boyama yaptı         
18:52
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor         
18:12
Milyonluk yalıdaki skandal Milyonluk yalıdaki skandal "Cadılar Bayramı" partisi kameralara yansıdı         
17:39
İş görüşmesine giden liseli Gamze'nin otelden şüpheli bir şekilde düşüp ölmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı İş görüşmesine giden liseli Gamze'nin otelden şüpheli bir şekilde düşüp ölmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı         
17:21
ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü         
17:01
Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü         
16:28
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı         
14:49
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak         
14:37
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 19:39:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Merkel, halkı ülkede bugün yürürlüğe giren Kovid-19 tedbirlerine uymaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei