Merkez Bankası, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle aralık ayı içinde piyasaya 5 kez müdahalede bulundu. İlk müdahalenin yapıldığı 1 Aralık tarihinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalenin yapıldığı 3 Aralık tarihinde 504 milyon dolar satan Merkez, bugün ise 10 Aralık tarihinde yaptığı üçüncü müdahalede ne kadar dolar sattığını açıkladı.
Merkez Bankası, 10 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 687 milyon dolar olduğunu duyurdu. Böylece ilk üç müdahalede satılan dolar miktarı 2 milyar 35 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası üçüncü müdahalesini 10 Aralık'ta, dördüncü müdahalesini 13 Aralık'ta, beşinci müdahalesini ise 17 Aralık tarihinde yapmıştı. Merkez Bankası, böylece 17 günde piyasaya 5 kez müdahalede bulunmuş oldu.
Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.
Son Dakika › Finans › Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı - Son Dakika