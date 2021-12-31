Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı - Son Dakika

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Merkez Bankası, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle aralık ayı içinde piyasaya 5 kez müdahalede bulundu. İlk müdahalenin yapıldığı 1 Aralık tarihinde 844 milyon dolar, ikinci müdahalenin yapıldığı 3 Aralık tarihinde 504 milyon dolar satan Merkez, bugün ise 10 Aralık tarihinde yaptığı üçüncü müdahalede ne kadar dolar sattığını açıkladı.

İLK ÜÇ MÜDAHALENİN BÜYÜKLÜĞÜ 2 MİLYAR DOLARI AŞTI

Merkez Bankası, 10 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 687 milyon dolar olduğunu duyurdu. Böylece ilk üç müdahalede satılan dolar miktarı 2 milyar 35 milyon dolar oldu.

17 GÜNDE 5 KEZ MÜDAHALE ETTİ

Merkez Bankası üçüncü müdahalesini 10 Aralık'ta, dördüncü müdahalesini 13 Aralık'ta, beşinci müdahalesini ise 17 Aralık tarihinde yapmıştı. Merkez Bankası, böylece 17 günde piyasaya 5 kez müdahalede bulunmuş oldu.

2014'TEN BU YANA MÜDAHALE ETMİYORDU

Merkez Bankası Ocak 2014'ten bu yana piyasaya müdahale etmiyordu. 2014 yılında yapılan müdahalede 3,15 milyar dolarlık satış yapılmıştı.