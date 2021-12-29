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Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 - Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5

29.12.2021 10:20

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Metinde orta vadeli enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır." açıklamalarında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 Yılı Para ve Kur Politikasının Temel Çerçevesi'ni paylaştı. Para Politikası Kurulu (PPK), 2022 yılında, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacak. İlk toplantı 20 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

ORTA VADELİ ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

TCMB 2022 yılına ilişkin para ve kur politikasındaki temel çerçevesinde yüzde 5'lik enflasyon hedefine vurgu yapıldı. Metinde, "Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Buna paralel olarak metinde 2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edileceği ifade edildi. Çerçevede temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olduğu belirtildi.

REZERV OPSİYON MEKANİZMASI SONLANDIRILACAK

Metinde TCMB'nin zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacağı belirtildi. Bu çerçevede, 2022 yılında rezerv opsiyon mekanizmasının tamamen sonlandırılacağı, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmaların önceliklendirileceği ifade edildi.

FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU

TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edeceğini duyurdu. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacağını açıkladı. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır.

SWAP MİKTARI KADEMELİ ŞEKİLDE AZALTILACAK

Metinde mevcut TL likidite yönetiminin temel bileşenleri olan açık piyasa işlemleri (APİ) ve swap işlemlerinin büyüklüğü, toplam fonlamadaki payları, imkân bazında dağılımı ve teminatlandırma yapısının 2022 yılı TL likidite yönetimi kapsamında gözden geçirileceği belirtildi. Buna göre APİ fonlamasının teminat yapısında Türk lirası cinsi varlıkların payı artırılacak, swap miktarı kademeli şekilde azaltılacak. Metinde 2022 yılında diğer merkez bankaları ile swap anlaşmalarının imzalanmasına yönelik görüşmelere devam edileceği de vurgulandı.

REZERVLER GÜÇLENDİRİLECEK

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB Döviz rezervlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtilirken 2022 yılında da TCMB'nin piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edeceği ifade edildi.

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Son Dakika Finans Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 - Son Dakika
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