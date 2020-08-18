Son Dakika: Merkez Bankası, bankaların borç alabilme limitlerini yarıya düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkılaştırma adımları çerçevesinde bankalararası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren yarıya düşürdüğünü açıkladı.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür" denildi.

FONLAMA MALİYETİNİ %9,17'YE YÜKSELTTİ

Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB'nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da %7.34'e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla %9.17'ye yükseltti. Gecelik faizler ise %9.75'te oluşmaya devam ediyor.

TCMB, örtülü faiz artışı dışında piyasaya TL fonlamasını da azaltıyor.