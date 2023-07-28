Son dakika: Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı

Hafize Gaye Erkan'ın geçtiğimiz aylarda başkan olarak atandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) dikkat çeken görevden almalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı değişti.

Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan ise yeni başkan yardımcıları olarak atandı.

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