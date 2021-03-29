Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum - Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum

29.03.2021 08:35

Son dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, verdiği özel bir röportajda "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine de sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, başkanlığında ilk faiz kararının verileceği Nisan ayında veya sonraki aylarda gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında "hemen faiz indirileceği ön yargısını" doğru bulmadığını belirtti.

"%5 ENFLASYON HEDEFİNE SIKI SIKIYA BAĞLAYIZ"

Göreve geldikten sonra ilk kez bir söyleşi veren Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi. Kavcıoğlu'nun TCMB Başkanlığına atanmasından hemen önce Naci Ağbal başkanlığındaki Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilerin üzerinde artırmış, Ağbal'ın görevden alınmasıyla para politikasında da ani bir değişiklik olacağı beklentileri ortaya çıkmıştı.

"PARA POLİTİKASI ARAÇLARINI BAĞIMSIZ ŞEKİLDE KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

TCMB'nin araç bağımsızlığına ilişkin soruya ise Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'na enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verilmiştir. Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir." yanıtını verdi.

"KURLAR, PİYASA KOŞULLARINDA ARZ VE TALEP DENGESİNE GÖRE OLUŞACAK"

Türk lirasını desteklemek için rezervlerin kullanımına ilişkin soruyu yanıtlayan Kavcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Gelecek dönemde Merkez Bankası, Para ve Kur politikası metninde belirtildiği gibi dalgalı kur rejimine bağlı kalacak, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır."

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı yaklaşımı doğru bulmuyorum - Son Dakika Ekonomi


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